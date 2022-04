Blanco in concerto si lancia sulla folla: ma nessuno lo prende e cade. «State tutti bene?»

Piccola disavventura per Blanco in occasione di un suo concerto. Il cantante si è lanciato sulla folla mentre si esibiva, ma la gente non lo ha preso ed è caduto. Un inconveniente che non ha avuto conseguenze e ha spinto l'artista a rassicurare tutti una volta salito sul palco. In realtà Blanco si è sincerato delle condizioni dei fan.

Blanco si getta sulla folla e cade

Dopo essere tornato sul palcoscenico, infatti, si è preoccupato e ha chiesto: «State tutti bene? Anche i ragazzi nelle prime file, state bene? Sono un sacco di me... a quando mi butto io. Vi amo Roma, avete spaccato». Il video è finito sui social e su TikTok e in molti hanno commentato spiegando che non avrebbero mai potuto prenderlo perché impegnati a tenere il telefonino in mano. Probabilmente sperava che si potessero replicare le performances dei musicisti rock degli anni d'oro, ma la tentazione di usare i social è più forte.

Blanco, la carriera

Blanco è giovanissimo e ha avuto un'ascesa incredibile. La sua carriera è diventata inarrestabile e in attesa dell'Eurovision, proprio oggi, nel giorno di Pasquetta, è atteso a cantare in Vaticano, davanti al Papa e a 57mila ragazzi. I suoi concerti sono dei bagni di folla scatenati, fra pubblico adorante e lanci di reggiseni e di oggetti. Questa volta a lanciarsi è stato lui, ma non ha avuto l'epilogo sperato.