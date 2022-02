Blanco ai giovani: «Attenti a ciò che postate sul web. Gli haters? è solo invidia»

Ha fatto ballare e emozionare un'intera generazione con "Brividi" cantata insieme a Mahmood e premiata a Sanremo 2022. Ora Blanco ha scelto di diventare mettere la sua popolarità al servizio di una buona causa partecipando come testimionial all'iniziativa della Polizia "Cuoriconnessi" per il Safer Internet day collegandosi in diretta con centinaia di ragazzi. «Il web è un' arma a doppio a taglio, dipende da come lo si usa» ha detto ai ragazzi «è sicuramente un'evoluzione incredibile perché ci fa essere sempre collegati con tutti e perché se vuoi fare qualcosa puoi farlo, non ti annoi mai. Però usarlo in modo sbagliato ti mette davvero in pericolo e certe persone non lo capiscono, soprattutto i ragazzi. Sono un ragazzo anch'io e non voglio fare il maestro di vita. Però dico di stare attenti».

La scelta di Blanco: «Uso i social per lavoro, non posto la mia vita personale»

Il cantante, che compirà 19 anni tra due giorni, ha cercato di far capire ai ragazzi l'importanza di stare attenti a ciò che si posta quando si usano i social, portando la propria esprienza personale: «io uso i social per la musica, per lavoro, quando devo far uscire un pezzo. Cerco di usarli solo per quello e non tanto per raccontare la sfera privata. Sono uno a cui certe cose piace tenerle riservate, anche a voi ragazzi dico certe cose è bellissimo tenerle riservate: pensate che brutto se tutti sapessero tutto di voi. Avere cose che sapete solo voi è molti più fico».

I consigli su come affrontare gli haters

Blanco ha anche affrontato un tema molto delicato per i ragazzi, cioè come affrontare gli haters, le persone che insultano e criticano sfociando in atteggiamenti di "bullismo" digitale. «Sentirsi qualcuno che ti viene contro non è mai bello» ha detto il cantante «anche se devi sempre calibrare la cosa, devi sempre pensare che la vita va avanti perché ogni cosa che farai non andrà bene a tutti. Quindi in primis è che vada bene a te stesso e penso che questo ti possa dare più personalità. Vi dico di non dare troppo retta perché la maggior parte è dovuta ad altri motivi di rabbia e di invidia».