Blanco in versione ballerino: il video della fidanzata, Martina Valdes, fa impazzire i fan

Blanco come non l'avete mai visto. Siete abituati a vederlo infiammare i palchi più importanti d'Italia con le sue hit, il suo successo ha raccolto l'approvazione di tutte le generazioni ed è di sicuro l'artista più giovane del momento. Si sa, dietro tanto seguito per la sua musica, si nasconde anche un certo appeal per la sua vita privata. La sua storia d'amore con la ballerina, Martina Valdes, nata lo scorso marzo, prosegue a gonfie vele. Lei lo segue nel suo tour estivo e condividono insieme ogni momento, inseparabili e innamorati.

Blanco, in tour con la fidanzata Martina Valdes

Reduce dal concerto al Red Valley Festival a Olbia, Blanco si gode i pochi momenti di relax fuori dal palco in dolce compagnia. Martina lo riprende nelle sue storie Instangram in versione ballerino, mentre in barca prova a mettere in scena un "balletto" a ritmo di "Tintarella di Luna". Un momento divertente, in sottofondo si sente ridere la ragazza che pone un quesito simpatico ai suoi followers: «Quanto gli ho insegnato bene a ballare?» «Benissimo/Mica tanto». In basso a sinistra la dedica della Valdes al suo fidanzato "Bello che sei". Insomma, la coppia appare più unita e complice che mai.