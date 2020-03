Giada incanta Bocelli che le scrive: «Per te il buio non esiste»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Carissima Giada, ho saputo dalla tua mamma che hai perduto la vista. Come sai, è capitato anche a me». A scrivere èdestinataria la giovanissima cantante sannitaincoraggiata sulla sua strada proprio dal celebre tenore. Che, in una lettera toccante, offre una riflessione sul significato profondo del vedere, soprattutto per un’umanità che, abbagliata dai flash della «società dell’immagine», ha finito per brancolare nel buio.«C’è chi guarda tutto e non vede niente – ha scritto Bocelli – mentre c’è chi vede tutto, senza bisogno di guardare niente. La tua mamma è disperata, perché pensa che tu viva nel buio, mentre tu sai già molto bene che il buio può vederlo solo chi vede. Per chi non vede, il buio non c’è. Si può essere felici anche senza la possibilità di guardare, si può amare ed essere amati senza guardare, o meglio, guardando oltre, oltre ciò che si vede con gli occhi. D’altronde l’apparenza inganna e, generalmente, inganna servendosi degli occhi».