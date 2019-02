Super Bocelli torna a Napoli: «Il mio bis al teatro San Carlo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 9 Febbraio 2019, 07:30

Dopo tredici anni di lontananza dal palcoscenico del San Carlo, Andrea Bocelli torna nel teatro «più bello del mondo» con lo stesso programma lirico che eseguirà fra qualche giorno al Metropolitan Opera House di New York, per sfogliare pagine dei massimi compositori italiani e francesi: da Gaetano Donizetti a Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, da Charles Gounod a Jules Massenet, e perfino il francese adottivo Jacques Offenbach. In scena con lui il soprano Maria Aleida, mentre la direzione è di Eugene Kohn: tutto esaurito in prevendita per il recital «Tre Secoli d'Amore» del 20 maggio, c'è il bis: è il 22 maggio (la direzione del teatro ha riservato la vendita dei biglietti per la replica nelle giornate di ieri, oggi e domani agli abbonati alla stagione 2018/19. Da lunedì 11 alle 10 vendita aperta al resto del pubblico). «Napoli è la città della musica e dell'amore» spiega il tenore reduce dal trionfo sanremese. «Ed è proprio dal desiderio di condividere bellezza e amore, declinandole attraverso le suggestioni della grande musica, che ringrazio Generali per portare al San Carlo centocinquanta studenti provenienti dall'hinterland napoletano, regalandogli la possibilità di assistere al concerto ed incontrare il cast. Che io ami la città, la sua canzone a cui ho dedicato l'intero album Incanto, ma anche la sua bellezza naturale, artistica, storica, culturale, non lo devo nemmeno ripetere, credo». «La presenza di Andrea Bocelli al San Carlo afferma la Sovrintendente Rosanna Purchia rafforza e dà ulteriore significato al progetto Valore Cultura di Generali Italia che ci affianca nel coinvolgimento dei giovani alla vita culturale. Aprire le porte a centocinquanta studenti provenienti dall'hinterland napoletano, offrendo loro non solo la possibilità di assistere al concerto ma anche di avvicinare l'artista, credo che sia un'esperienza unica per i ragazzi. E per questo ringrazio il Maestro Bocelli per la grande disponibilità e generosità dimostrata».