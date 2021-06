Fedeli al loro nome, i BoomDaBash battono un colpo quando tutti se lo aspettano da loro: domani esce «Mohicani» che, forte di un «feat» con Baby K, come di una scrittura divisa con Rocco Hunt, azzarda un’ipoteca sul titolo di tormentone dell’estate 2021. Un reggae multikulturale, un video girato a San Pietro in Bevagna che cita i party «passa passa» di Kingston: «In Giamaica, ma anche in Salento, la Giamaica d’Italia, dopo un bel concerto si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati