Brian Eno, arriva il nuovo album del padre dell'Ambient: «La mia musica è uno spazio in 3D»

Il pioniere dell’ambient-music Brian Eno ha raccontato a Zane Lowe, su Apple Music 1, alcuni aneddoti legati al suo ultimo album in studio "Foreverandevernomore", pubblicato il 14 ottobre. L’artista ha rivelato perché è così entusiasta dell’Audio Spaziale e del suono immersivo, e spiegato l’importanza della disciplina per gli artisti.

Il nuovo album Foreverandevermore

«È come un esperimento chimico che improvvisamente è esploso in un modo che non mi aspettavo. Ho fatto quella che potreste chiamare musica paesaggistica, se volete, per un bel po' di anni, creando atmosfere, stati d'animo e luoghi, piuttosto che narrazioni. Non sono storie, sono luoghi in cui puoi andare.Luoghi musicali»racconta Eno del suo ultimo album. «Inserire una voce in questo non mi sembrava così rivoluzionario. Volevo provarlo, e c'è stata un'improvvisa chimica che non mi aspettavo. Per cominciare, è stato molto facile da fare, è venuto in modo molto più naturale di quanto non mi aspettassi. Ho lavorato sui paesaggi sonori per un bel po' di tempo. Su alcuni di questi ho iniziato a lavorarci molto tempo fa: e poi finalmente ho preso un microfono per capire bene, che persona esiste in questo spazio? E cosa prova quella persona? La voce è davvero lì come quasi un narratore, come qualcuno che rappresenta un essere umano che ha sentimenti. Ma quello che voglio dire è che non sono necessariamente io. Non è autobiografico in un certo senso».

Cosa è l'Audio in 3D

L’artista ha raccontato a Zane Lowe perché è così entusiasta dell’Audio Spaziale: “Prima di tutto, devo dire che ho realizzato quelle che chiamo installazioni sonore tridimensionali per molto, molto tempo. Ho iniziato davvero negli anni '70 a lavorare con le mie opere di luce e le mie installazioni sonore, e l'ho fatto allora avendo molti altoparlanti separati con lettori separati, lettori di cassette originali, poi lettori CD, e così via. Quindi avevo molte unità audio alimentate e guidate separatamente, e mi piaceva questa esperienza di essere nel mezzo di un campo sonoro. Ma, naturalmente, non c'era modo di catturarlo e di metterlo su un disco a meno che qualcun altro non avesse esattamente lo stesso sistema maledettamente strano e complicato che mi capitava di avere nel mio studio o che avrei realizzato nelle installazioni. Nessuno riusciva davvero a sentire quei risultati.

C'è una differenza maggiore tra 3D e stereo che tra stereo e mono. Una volta che sei nel mezzo del mondo del suono, c'è così tanto che puoi fare. È così eccitante. È stato più radicale di quanto mi aspettassi che suonasse come se fosse dentro il mio cervello. È molto, molto interessante che se sto mixando qualcosa per Atmos, posso avere molta più roba nel mix se voglio, ma posso anche avere molto più silenzio perché le assenze, vale a dire gli spazi, sono molto più drammatiche.

«L'ispirazione arriva, ma devi anche lavorare»

Nel corso dell’intervista, Brian Eno ha anche spiegato perché la disciplina è così importante per un artista: «Rifiuto davvero l'immagine che viene data agli artisti di avere capolavori completamente finiti nella loro testa, e poi devono solo in qualche modo portarli in realtà. Penso che sia il processo di lavoro che ti aiuta a capire dove stai andando. C'è quella grande citazione di Picasso che diceva: "L'ispirazione arriva, ma deve trovarti a lavorare". Non serve a nulla sedersi su una sedia e aspettare, bisogna continuare a fare le cose. Come un atleta. L'atleta non si allena solo il giorno in cui sta per fare una gara. Si prepara per tutto il resto del tempo, rimanendo tonico. In un certo senso, non ci sono giorni liberi per un artista, ma ovviamente non c'è nemmeno un vero lavoro».

