Morto Brigantony, il celebre cantante popolare siciliano si è spento all'età di 74 anni

Non ce l'ha fatta Antonio Caponnetto, in arte Brigantony. Era ricoverato nel reparto di rianimazione da lunedì ma oggi il popolare cantante catanese si è spento all'età di 74 anni. A dare la notizia è stata la figlia Alessia con un post sul profilo Facebook dell'artista.

«Cari fan brigantoniani - si legge nel post pubblicato dalla figlia Alessia - volevamo darvi solo belle notizie e rivederlo insieme a voi su un palco a farci sorridere tutti, ma il buon Dio ha fatto la sua volontà portandolo con sé. Stasera mio padre ci ha lasciati, ma solo fisicamente lasciando a tutti noi un vasto repertorio musicale indelebile, inripetibile e inimitabile. Lui diceva in una scenetta o canzone, adesso nn ricordo bene, sicuramente voi la conoscete : " Brigantony cì né 1, tutto il resto è una volgare imitazione". Riposa in pace papà. Grazie a tutti per il vostro caloroso affetto da parte mia e tutta la mia famiglia».

APPROFONDIMENTI ADDIO IRENE Irene Fargo, chi è la cantante: mistero sulla causa del decesso IL LUTTO Morto Piero Sugar, produttore musicale e marito di Caterina Caselli:... LUTTO Morto L.Q. Jones, star dei film western tra cui "Impiccalo...

Camaleonti, la morte di Cripezzi: ecco come è stato trovato il corpo. Le telefonate a vuoto della moglie

Addio a Brigantony, morto a 74 anni

Era tra gli artisti piu' apprezzati della musica popolare isolana. Le sue canzoni hanno venduto milioni di copie e sono state tradotte in più lingue per i siciliani emigrati all’estero. La sua musica ha spaziato dalla tarantella siciliana (“Tarantella erotica”, “Tarantella cumannata”) al rock (“Nannu rock”, “U vinu sicilianu”), alla dance anni Ottanta e Novanta (“Semu fuiuti frischi”), fino al rap (“Opa’cche bellu ‘u cinima”).

Di recente però le condizioni di salute di Caponnetto erano peggiorate. Era stata la stessa figlia, sui social, qualche ora prima del decesso del padre aveva spiegato a tutti che la situazione non era delle migliori. «Avrei voluto mantenere la situazione di salute di mio padre privata ed in famiglia, ma purtroppo si sa, con i social ormai di privato non c’è più nulla. Il Maestro da lunedì è ricoverato in rianimazione, purtroppo la situazione è molto grave… Già aveva problemi di salute, ma non c’entrano, o per lo meno c’entrano in parte con questa brutta situazione che si è creata» aveva scritto. E oggi la tragica notizia: Brigantony è morto.