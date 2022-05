Britney Spears, assente al Met Gala di New York: ecco perché

Rivelazioni per Britney Spears. La cantante ha rivelato ai fan perché non ha partecipato al Met Gala di quest'anno. L'evento a cui partecipano numerose star si è svolto il 2 maggio a New York City, alla presenza di cantanti tra cui Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Camila Cabello. Insieme a Miley Cyrus, Rihanna e Zendaya, l'assenza di Spears si è notata. La cantante di "Baby One More Time" ha condiviso un post su Instagram spiegando tutto: «Volevo andare al Met Gala, ma invece sono entrata nella vasca con il mio cane e ho messo il pigiama» ha scritto nella didascalia del suo post. «Odio volare!!!».

APPROFONDIMENTI L'IMMAGINE Britney Spears nuda su Instagram: «Questa è la foto del... IN LACRIME Britney Spears, l'annuncio choc: «Ho perso il bambino che... LA VOGLIA Britney Spears incinta ha voglia di pizza e tagga Sorbillo su...

La didascalia accompagnava un video della cantante in posa in tuta rossa e stivali, insieme a un gatto. Ma in realtà, Spears non ha mai partecipato al Met Gala dall'inizio dell'evento nel 1948.

Allo stesso modo, anche Meryl Streep, Angelina Jolie, Jennifer Aniston e Adele non hanno mai calcato il tappeto rosso del Met Gala.