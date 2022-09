Britney Spears in lacrime su Instagram: «Vi spiego il motivo»

Britney Spears continua ad allarmare i fan per i contenuti che la cantante pubblica ogni giorno sui social. L'ultimo video ha mandato il web in tilt. La reginetta del pop si è mostrata su Instagram scatenata mentre si allenava. Nel video si lascia andare in una danza sensuale, appartentemente tranquilla, ma poi mentre guarda fisso alla telecamera scoppia in lacrime, in un pianto liberatorio.

Le lacrime di Britney Spears

«Era da un po' che non piangevo davanti alla telecamera! Non è un esaurimento stro**i, è una liberazione che mi serve da molto tempo. Esperienza spirituale sicuramente!!! Penso che dovrei farlo di più. Ps: urlando». Prima che i fan si allarmassero, Britney Spears ha voluto subito precisare il motivo delle lacrime scrivendo questa breve caption sotto il video. Nonostante la spiegazione, i follower sotto ai commenti hanno interpretato la crisi di pianto come un malessere: «Questa donna ha bisogno di aiuto prima che sia troppo tardi», hanno scritto gli utenti.

Il rapporto con i figli

Non molto tempo fa la popstar americana aveva pubblicato sul suo profilo social degli scatti in cui si mostrava hot e senza veli. Delle foto che i fan non hanno saputo interpretare, e come al solito si sono preoccupati per la sua incolumità. Inoltre, questi scatti sono stati motivo di imbarazzo per i due figli Sean e Jayden, di 16 e 15 anni, che hanno dichiarato di non voler vedere più la madre per i suoi atteggiamenti troppo osé.