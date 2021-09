Britney Spears scatenata. Britney Spears dopo aver postato un suo scatto sul social in cui mostra il lato b è stata accusata da alcuni follower di aver utilizzato il fotoritocco. Per tutta risposta e per dissipare i dubbi la cantante ha condiviso un video “senza filtri” in cui si mostra al naturale: «Così - ha spiegato sul social - potete vedere che questo è davvero il mio c**o!!!!»

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati