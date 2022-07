Britney Spears, le foto senza veli infiammano il web: «Svegliarsi col mio perizoma...»

Britney Spears senza veli. Non è la prima volta che la cantante americana si mostra a corpo nudo sui social. Ma gli scatti hot pubblicati su Instagram nelle ultime ore hanno creato delirio. Sul letto, frontalmente alla fotocamera e poi di spalle, la cantante si è mostrata in pose hot che hanno incendianto il web. Seni coperti soltanto dalle mani o da piccole emoticon a forma di cuore, sguardo provocante, Britney indossa solo un perizoma turchese, come si intravede in alcuni scatti in cui è stesa sul letto. «Alright Alright Alright» (Va bene) scrive a corredo del primo dei quattro post.

«Heart or flower??» (Cuore o fiore??) scrive nel secondo post dove mostra ai follower il lato B, con una frase provocatoria, quasi ad invitare loro a scegliere. «Waking up in London with my Cabo thong !!!» (

Svegliarsi a Londra con il mio perizoma Cabo!!!) scrive ancora sotto il terzo post. E, infine, «Not sure … tea or coffee ???? I held my phone up with a book and a remote control to shoot this …» (Non sono sicura… tè o caffè ???? Ho alzato il telefono con un libro e un telecomando per lanciarlo) scrive ancora Britney.

Non è la prima volta che Spears si mostra in topless direttamente. Già dalla luna di miele con il neo-marito Sam Asghari, l'ex reginetta del pop si era mostrata completamente nuda. E ora, la 40enne torna sui social e, senza filtri, si mostra al naturale.