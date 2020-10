Bruce Springsteen torna con il nuovo album: «Lettera al rock and roll»

È una lettera dal passato, una lettera al rock and roll, una lettera agli amici caduti, una lettera agli amici rimasti in trincea con lui, una lettera a se stesso, una lettera al suo popolo. È tutto questo, e molto altro ancora, «A letter to you», il nuovo album di Bruce Springsteen, 71 anni, in uscita il 23 ottobre, insieme con il documentario omonimo, affidato al fido Thom Zimny per la regia e alla piattaforma AppleTV+ per la visione.

Una lettera incisa con la gloriosa E Street Band, ma pensando ai Castiles, il gruppo in cui militò sedicenne: «Volevo fare un disco con la E Street Band, ma erano 7 anni che non scrivevo un brano con loro in testa», ha raccontato il rocker in un incontro con la stampa americana, confessando di essersi chiesto: «Sarò in grado di farlo di nuovo?». Poi, un giorno, ha continuato l'uomo del New Jersey, «sono andato a trovare un mio vecchio amico. Suonavamo insieme nella mia primissima band. Era molto malato, sarebbe morto da lì a poco, seguendo tutti gli altri che avevano iniziato con noi. Sono partito da lì a scrivere». La band, appunto, erano i Castiles, l'uomo era George Theiss (1949/2018), «un chitarrista e cantante che avevo visto all'Elks Club», ha ricordato il cantautore nella sua autobiografia: «Tramite mia sorella aveva saputo che suonavo la chitarra» e gli chiese se voleva essere il solista del gruppo che stava formando.

Era il 1966, siamo nel 2020, Bruce si sente «The last man standing», l'unico sopravvissuto della sua prima band e si rimette al centro della «sua» E-Street Band: «Il disco parla del senso di perdita, ma anche della gioia di suonare insieme, della bellezza di dividere da ragazzi un'emozione così forte come quella di fare parte di una rock and roll band. E di quanto sia meraviglioso suonare ancora, 45 anni dopo, con persone con le quali andavi al liceo. Tu conosci perfettamente la parte migliore e peggiore di ognuno di loro, ma anche loro possono dire la stessa cosa di te».

Ma mancano all'appello Clarence Clemons e Danny Federici, e le immagini del documentario, con il nipote di «big man», Jake, che soffia nel sax al suo posto, rendono il senso di come ogni concerto della E-Street Band sia una lettera a loro due, ai fantasmi del rock and roll, proprio come le canzoni di questo disco parlano «del rock, di che cosa significhi essere in una rock band».

Il disco è anche un viaggio nella macchina nel tempo. «If I was a priest» è «uno dei primi pezzi che ho suonato al provino con John Hammond», il leggendario discografico della Columbia che il 2 maggio 1972 mise sotto contratto Bruce, dopo aver firmato in passato con Bob Dylan, Billie Holiday, Aretha Franklin. «Janey needs a shooter» ricorda un incontro, nel 1978, con il compianto Warren Zevon: «Era uscito il suo primo lp, venne a casa mia in New Jersey, gli feci sentire questa canzone, gli piacque il titolo, glielo regalai». Il brano uscì nel quinto album dell'artista di «Werewolves of London», «ma questa è il brano originale che lui ascoltò». I pezzi nuovi sono stati «scritti in 10 giorni e registrati in 5, in presa diretta in studio, per la prima volta. Prima di suonare, ci abbandonavamo ai ricordi: Ehi, vi ricordate di quella volta che eravamo sul tour bus e il cesso ha cominciato a perdere e stava arrivando tutto al tuo letto? Si rideva e poi si suonava».

Purissimo rock and roll, fuori dal tempo forse, ma con orgoglio. Come con orgoglio spunta fuori, nel disco come nel docufilm, un po' di Italia. Nel primo c'è «House of thousand guitars», ispirata da un incontro con un fans italiano al termine di una delle repliche di «On Broadway»: «Mi avvicino alla macchina e trovo un ragazzo con una chitarra in mano. Penso voglia farmela firmare, così gli dico: Amico, non voglio autografare chitarre. E lui: No, questa è per te. La guardo, è bellissima. Accetto il dono con piacere. Torno a casa, la squadro. Il legno è bellissimo. Provo qualche accordo. Suona da dio. Tutte le canzoni sono nate da lì. Tutte le canzoni sono in quella chitarra». Nel documentario, invece, c'è una commovente ripresa live a San Siro.

E la politica? Nelle lettere spedite con questo disco ce n'è poca, tanta sta viaggiando con i voti via posta degli elettori americani: «Trump perderà. Nessun dubbio. Lo metto nero su bianco. Joe Biden vincerà e svanirà quest'incubo. Spero che sia un risultato netto, senza arrivare al fotofinish, prego che sia così. Spero che la mia terra ritrovi l'unità che ha perduto. Apprezzo il movimento Black Lives Matters, le persone di colore rischiano. Possono trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, senza aver fatto nulla di male. È arrivato il momento di dire basta a questa situazione, alla destra di Trump. Continuo a credere nell'America e negli americani. Abbiate fede, fratelli e sorelle».

Amen, in rock we trust.

