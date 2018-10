Michael Bublé non si ritira. Lo staff del crooner canadese, dopo la diffusione dell'intervista di alcuni giorni fa al Daily Mail in cui dichiarava che l'album Love, in uscita, sarebbe stato l'ultimo, smentisce l'ipotesi di un addio alle scene dopo la malattia del figlio.

Michael Bublé non ha assolutamente intenzione di ritirarsi. Non ero presente all'intervista, ma la frase riportata deve essere stata presa fuori contesto

ha dichiarato la portavoce del cantante, Liz Rosenberg, a "Insider". Sui social, il management di Bublé bolla come fake la notizia del tabloid inglese e chiede di non continuare a condividerla.

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 16:53 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2018 18:04

