Bugo al Concertone presentatore per un giorno. Fan impazziti: «Ma parla come...»

Bugo nel vortice di Twitter. Il cantante si sta mostrando, per la volta, nelle vesti di presentatore, tenendo il timone del concertone del primo maggio a Roma, accanto all'attrice Ambra Angiolini. Ma su di lui le critiche non mancano. Da quel lontano 2019 quando, al Festival di Sanremo, lasciò il palco durante l'esibizione con Morgan, Bugo è ormai protagonista indiscusso di sketch social, meme e hashtag. E anche oggi, il mondo del web non si è risparmiato nel commentare la sua prestazione da presentatore. «Bugo può anche leggersele prima le cose» impazzano i tweet sulla poca loquacità del neo presentatore e sul fatto che legga costantemente il copione prima di una presentazione o uno spazio pubblicitario. E ancora: «Ma l'hanno buttato sul palco?» si legge ancora.

C'è chi scrive: «Ca**o, ma Bugo sa anche leggere...» ironizzando sul modo in cui il conduttore presenta, con occhi fissi sul leggìo. E ancora, sulle sue espressioni: «Ma Bugo parla come Checco Zalone?» facendo un paragone col comico pugliese. «Bugo è lo zio ubriaco che dopo i pranzi di famiglia continua a fare discorsi parlando in modo sconclusionato» si legge ancora. Il web si sta scatenando ma Bugo, abituato ormai da tempo alle critiche e all'ironia sulla sua persona e sul suo personaggio, continua la sua "missione" nella maratona musicale.