Bugo scompare di nuovo: il tour rinviato, ecco le nuove date

Bugo scompare ancora: le date del toru rinviate al prossimo autunno. In una nota dell'ufficio stampa si communica che in intesa con i Club coinvolti, Mescal Live ha spostato le prime date del Tour di Bugo al prossimo Autunno 2020.



Queste le nuove date:



Venerdì 23 Ottobre: Milano / Alcatraz



Sabato 7 Novembre: Livorno / The Cage



Venerdì 13 Novembre: Pordenone / Capitol



Sabato 14 Novembre: Roma / Largo Venue



Giovedì 19 Novembre: Torino / Hiroshima Mon Amour Ultimo aggiornamento: 16:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA