Caetano Veloso presenta «Meu Coco», nel tour è l'unica data in Italia

Un appuntamento da non perdere. Vincitore di tredici Latin Grammy e due Grammy Award nella categoria Best World Music Album, all'età di 80 anni Caetano Veloso il 27 settembre torna In Itaia con 'Meu Coco', in occasione dell'unica data del suo tour prevista nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone nell'ambito del Roma Summer Fest 2023.

Dopo essere passati nove anni dalla pubblicazione del suo ultimo disco, Caetano Veloso presenta «Meu Coco», un concentrato di brani tratti dall'ultimo album omomino che si intrecciano ad opere significative. «Meu Coco», è stato concepito con una scaletta in grado di alternare brani nuovi a tracce celebri, come se stessi utilizzando un'applicazione di editing video. La sequenza dei brani presenta dei brani del suo nuovo lavoro «Meu Coco», ma allo stesso tempo dà la possibilità di riascoltare le canzoni dell'artista consacrate dalla storia musicale. Caetano Veloso sarà accompagnato sul palco da musicisti straordinari che lo hanno affiancato anche nella realizzazione dell'album. Lucas Nunes, uno dei prodigi dei Dônica, Bala Desejo, Kainã do Jeje, Pretinho da Serrinha, Rodrigo Tavares, Alberto Continentino e Thiaguinho della Serrinha. La scenografia di «Meu Coco» prende vita da un bozzetto che Hélio Eichbauer, scenografo di quasi tutti gli spettacoli di Veloso a partire da «O Estrangeiro», lasciato prima di morire.