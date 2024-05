«Devo dire che mi sono commosso: gli omaggi per mio padre si moltiplicano, ci sono strade, piazze, teatri che lo ricordano nel nome, ci sono mostre, libri, rassegne, eventi, documentari... Ma se è lo Stato che si ricorda di lui, che lo indica a esempio, che ne fa risuonare il nome nelle periferie dove lui sarebbe stato in prima linea, beh... è una bella cosa davvero». Alessandro Daniele ieri mattina era a Caivano, colpito dalle parole di don Patriciello: «A comunicarmi l’intenzione di intitolare a papà il centro di Caivano, sportivo e culturale, è stato il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano, in compagnia del sottosegretario Gianmarco Mazzi, con cui stiamo pensando a come celebrare, l’anno prossimo, il decennale dalla scomparsa di mio padre. Ne sono stato subito colpito, con piacere, figurarsi quando mi ha detto che l’idea era della premier», racconta.

APPROFONDIMENTI Centro Sportivo dedicato a Pino Daniele Giorgia Meloni a Caivano Giorgia Meloni a Caivano: addio alla piscina degli orrori nel Parco Verde

«Qui nei prossimi mesi sorgerà anche un nuovo teatro da 500 posti e un anfiteatro esterno da 1000 posti e quindi centro sportivo, parco urbano, teatro e anfiteatro faranno parte di un grande polo dello sport, della cultura, dell’arte che noi abbiamo scelto di dedicare a uno dei più grandi interpreti della canzone italiana della cultura italiana, Pino Daniele», ha annunciato ieri a Caivano Giorgia Meloni.

«Anche quelle parole mi hanno commosso. Ho visto davvero l’omaggio a un artista scevro dalle appartenenze politiche, dalle bandiere ideologiche, da polemicucce di parte. Ed è particolarmente significativo che questo accada in un quartiere di frontiera, che la cultura, la grande bellezza della musica, possano in qualche modo essere usate per riqualificare un rione», continua il figlio del Lazzaro Felice.

Il centro sportivo e culturale Pino Daniele proverà ad ascoltare, se tutto andrà come si promette, «’a voce d’’e criature che saglie chiano chiano e tu saje che nun si’ sulo». Quelle «criature», quella gioventù a rischio, quella Napoli meno fortunata per cui Alex si batte da tempo con la fondazione che porta il nome dell’illustre genitore: «Stiamo creando un premio per giovani musicisti, con i Negramaro il 15 giugno allo stadio Diego Armando Maradona daremo la possibilità ad alcuni ragazzi di salire su di un palcoscenico così importante per riprendere parole e suoni di mio padre. E tante, da tempo, sono le iniziative che proviamo a prendere in questa direzione, dalle borse studio alla promozione dei talenti».

Pino Daniele è nato in una Napoli matrigna, in una famiglia che non aveva la possibilità di dargli un’istruzione, tantomeno di permettersene una musicale. Ma la città solidale, stavolta rappresentata da due «signorine» che lui chiamò «zie», gli permise di studiare, gli mise nelle mani una chitarra. Caivano potrà, si spera, approfittare della sua lezione, per far sentire «’a voce d’’e criature», delle sue «criature».