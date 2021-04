Calcutta, la mamma del cantante morta dopo un malore: aveva 58 anni

A Latina è morta Donatella Galeotti, la madre del cantante Calcutta (pseudonimo di Edoardo D'Erme), uno dei più apprezzati cantautori della scena indie italiana: aveva 58 anni ed è deceduta dopo aver avvertito un violento mal di testa. Era insegnante di scienze umane del liceo Alessandro Manzoni di Latina oltre che attrice di teatro. Proprio nei giorni scorsi Calcutta era tornato in città per trascorrere con lei le vacanze di Pasqua.

Stamattina all'alba è stata lei stessa ad avvisare del malore: la sorella si è precipitata in via Monti e ha chiamato il 118, ma all'arrivo nell'ospedale "Santa Maria Goretti" non c'è stato nulla da fare.

«La nostra bellissima Donatella non c’è più - si legge sul sito ufficiale dell'istituto nel quale insegnava -. Siamo attoniti e pervasi da un dolore immenso. La sua gioia, la sua generosità, il suo estro, il suo profondo amore per l’insegnamento, la sua attenzione e cura verso il prossimo sono doni che la comunità scolastica del Liceo “Manzoni” ha avuto il privilegio di ricevere e che porterà sempre con sé».