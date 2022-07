Trovato morto Antonio Cripezzi: il leader dei Camaleonti era in albergo a Chieti. Aveva 76 anni Chi era

Morto Antonio Cripezzi, tastierista e leader dei Camaleonti. L'artista, 76 anni, da tutti chiamato Tonino, è stato trovato senza vita nella camera dell'Hotel Dragonara a San Giovanni Teatino (Chieti) dove alloggiava con gli altri componenti della storica band.

Secondo le prime ipotesi il decesso sarebbe dovuto a un malore. I Camaleonti si erano esibiti ieri sera in concerto al Parco di Villa de Riseis a Pescara e dopo la serata si erano intrattenuti a cena con i fans. Quindi il rientro in albergo. Questa mattina la tragica scoperta.

«Il mio caro amico di una vita Tonino Cripezzi se ne è andato nel sonno - scrive in un tweet Mario Lavezzi, tra i fondatori della band - Non posso crederci, sono sconvolto dal dolore. Tornano in mente i bei momenti vissuti insieme, che terrò sempre nel mio profondo caro amico».