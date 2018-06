Torna Campania ECO Festival: sul palco Willie Peyote, Speaker Cenzou e Barone Lamberto

Venerdì 8 Giugno 2018, 21:12 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 21:12

Willie Peyote, Speaker Cenzou & Il Nucleo e Barone Lamberto chiuderanno la ottava edizione del Campania ECO Festival.Gli artisti saliranno sul palco del #CEF2018 per i concerti conclusivi di domenica 10 giugno all’isola ecologica di Fosso Imperatore a Nocera Inferiore. Prevendite disponibili sul sito PostoRiservato.itIl festival che diffonde il rispetto per l’ambiente e la divulgazione della green economy attraverso la forza comunicativa della musica e dell’arte, primo progetto di musica live in Italia a tenersi all’interno di un’isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti, e premiato a Roma all’interno della rassegna “Comuni Ricicloni 2017” di Legambiente, quest’anno avrà come tema musicale l’hip hop.L’ottava edizione del Campania ECO Festival è realizzata con il patrocinio del Comune di Nocera Inferiore e il sostegno della Fondazione Ca.Ri.Sal e del Consorzio Ricrea, con il quale il CEF lavora per la sensibilizzazione alla raccolta differenziata e al riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio.A supporto delle attività del #CEF2018 ci sono anche: la qualità di una storica azienda italiana come la Birra Forst; la qualità della pizza, simbolo campano per eccellenza, prodotta dalle sapienti mani del mastro pizzaiolo Angioletto Tramontano de O’ Sarracino, una delle migliori pizzerie in regione; il sostegno e l’innovazione da parte di aziende come Condor Ponteggi/Sky EdilAgro e Sabox srl/FormAperta; il Consorzio Ecoem per la raccolta, ritiro, trattamento, riciclo dei Raee.Durante i concerti ci saranno tantissime altre associazioni e festival green che popoleranno gli spazi dell’isola ecologica di Fosso Imperatore.