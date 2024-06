Campania, il GuitarSciò si rinnova: due giorni con la testa tra le corde

Chitarre del Sud Italia, unitevi. Si rinnova oggi e domani, mercoledì 12 e giovedì 13 giugno, l’appuntamento con GuitarSció, il primo festival del Mezzogiorno dedicato allo strumento più iconico del rock.

Replica per il terzo anno consecutivo una sfida che si regge su sei corde, nel segno di una continuità che è insieme una scommessa e una promessa, ma cambia coordinate, e dalla Villa comunale di Battipaglia trasloca al club La Tana del Blasco, nella vicina Pontecagnano Faiano, dove l’Associazione MIUSIC ha apparecchiato un menu per tutti i gusti, con una due giorni che abbraccia tutto l’arco costituzionale chitarristico.

Il piatto forte di stasera porta il nome di Andre Nieri, fenomeno brasiliano capace di dominare come pochi altri al mondo la tecnica dell’hybrid picking, che combinando dita e plettro consente di esplorare intervalli molto ampi e di grande effetto.

Il suo stile è un raffinato cocktail che miscela latin, jazz, rock e metal.

Prima di lui, dalle 21, sono previste sul palco A le esibizioni del giovane Frank Cara, artista di origine cilentana che spazia tra rock, metal e fusion, già molto apprezzato in Italia e negli Stati Uniti, e di Daniele Cordisco, jazzista dal linguaggio moderno accompagnato al basso dal salernitano Dario Deidda. I decibel promettono di aumentare con Andrea Braido, uno dei più celebri chitarristi italiani, che nella prima edizione del GuitarSció, due anni fa, è stato protagonista di un memorabile duetto con l’acclamato guitar hero siciliano Matteo Mancuso. Stavolta il chitarrista trentino, che nella sua lunga e ricca carriera ha prestato la propria inconfondibile chitarra a Vasco Rossi, Mina, Zucchero, Eros Ramazzotti e molti altri artisti, proporrà con il suo trio un repertorio di classici hard rock degli anni ’70, dai Led Zeppelin ai Deep Purple, passando per l’immancabile Jimi Hendrix, totem mai dismesso per tante generazioni.

La seconda giornata, quella di domani, consolida il tasso di qualità del festival con l’esordiente Davide Ciura, seguito dal funambolo della chitarra classica e moderna Andrea Chiarini, italiano con dimora negli States, uno dei musicisti italiani più seguiti sui social grazie alle sue personalissime rielaborazioni di brani rock e metal. Oltre a Braido, la rassegna accoglie anche un altro gradito ritorno, quello di Ciro Manna, talento casertano e co-direttore artistico del GuitarSciò. Manna, uno dei turnisti più richiesti in Italia, presenza fissa nelle orchestre delle produzioni Rai e Mediaset e al fianco di Gigi D’Alessio, sarà accompagnato in questa occasione dal vocalist e polistrumentista Patrix Duenas per un esplosivo concerto a base di funky. Il compito di chiudere l’intensa due giorni di spettacoli, presentati dalla giornalista Ilaria Cuomo, è affidato all’apprezzatissimo bluesman americano Eric Steckel.

A fare da antipasto e da contorno alla portata principale, che naturalmente è la musica, un’area dedicata all’esposizione di strumenti artigianali e vintage, accessori per chitarra come effetti, plettri e amplificatori, a comporre un piccolo Paese dei balocchi per professionisti e appassionati. Oggi e domani, dalle 17.30, sarà possibile assistere gratuitamente al fitto calendario di sessioni demo proposte da diversi musicisti sul palco B e provare in prima persona i prodotti esposti negli stand. Ad arricchire l’offerta, quest’anno, anche alcuni rivenditori specializzati in vinili.

«Con questa edizione abbiamo voluto aumentare la portata dell’esperienza GuitarSció», spiega Gianluca Lenza, presidente dell’APS MIUSIC e organizzatore della manifestazione. «I primi due anni - continua - sono stati un test positivo, ma non ci siamo accontentati. Abbiamo portato lo spettacolo alla Tana del Blasco, dove nei mesi scorsi avevamo già allestito concerti di livello internazionale come quelli di Greg Koch e Stef Burns. Il palco della Tana è uno dei migliori che possa offrire la Campania, senza contare il pubblico già fidelizzato che conosce il locale sia per l’offerta musicale che per quella gastronomica. Abbiamo anche variato il periodo della nostra manifestazione per distanziarla dai tanti concerti estivi. A questo proposito, ci aspettiamo una maggiore affluenza di musicisti tra il pubblico: a differenza degli anni passati, quando i concerti si sono svolti dal venerdì alla domenica, giorni in cui spesso questi sono impegnati a suonare, abbiamo infatti scelto di collocare il festival durante la settimana proprio per consentire loro di poter vedere e ascoltare dal vivo i nostri concerti».