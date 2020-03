Cantanapoli ai tempi del coronavirus: ecco i brani e i videoclip nati col Covid-19

LEGGI ANCHE

La musica non si ferma anche in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo. E sfrutta tutte le nuove tecnologie per superare l’isolamento forzato a cui sono costretti artisti e fan. A, poi, il fermento musicale sembra addirittura amplificato e la voglia di suonare e ascoltare musica è soddisfatta dai numerosi live che gli. Ma stanno nascendo anche tanti nuovi brani che raccontano, più o meno direttamente, la vita ai tempi dell’emergenza coronavirus in città e nel mondo.Così dalla trap al neomelodico, passando per il cantautorato, sono diversi gli artisti che nelle ultime settimane hanno lanciando in Rete canzoni che, quando non trattano direttamente il tema Covid-19 , sono comunque un modo per raccogliere fondi a sostegno delle strutture sanitarie o per raccontare il disagio di restare chiusi in casa per un tempo prolungato. Un disagio che, per esempio, vivono i giovani innamorati, che in questi giorni devono limitarsi ai contatti virtuali, ma che sognano il momento in cui non ci sarà più l’obbligo di stare lontano per tornare ad abbracciarsi. Ed è proprio quello che canta il giovane rapper di Torre Annunziata,, in: la voglia d’incontrarsi frenata dalla consapevolezza che uscendo da casa si metterebbe in pericolo la propria vita e quella dei propri cari.È un rap freestyle anche quello proposto dal 15enne, che conesorta i ragazzi a seguire le regole dettate dal governo e a non uscire, mettendo da parte l’egoismo.Da due rapper giovani a uno più navigato come, che con la canzonenon si occupa direttamente del virus, ma omaggia la città dov’è cresciuto e di cui ha raccontato gioie e dolori in chiave rap prima di tanti altri. E nel videoclip che accompagna il brano ci sono comunque diversi richiami ai. I proventi del brano, poi, saranno devoluti all’ ospedale Cotugno di Napoli Cambiando genere, non poteva mancare in questa breve rassegna la proposta neomelodica . Si tratta didi, che anche lui affronta, in chiave ironica, il tema della permanenza forzata in casa e i tentativi di spezzare la noia, andando a buttare la spazzatura o accompagnando il cane a fare i bisogni fuori.Non è una novità, ma il rifacimento di un suo vecchio successo il brano che La Maschera ha ri-cantato e ri-suonato, mentre i componenti della band erano ognuno nelle proprie abitazioni. E così è nato il nuovo videoclip di, dove i sei musicisti compaiono ognuno nel proprio riquadro. Un modo per ritrovarsi a suonare insieme nonostante l’isolamento nelle proprie abitazioni a cui sono costretti. Perché, nemmeno ai tempi del coronavirus.