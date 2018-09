Capo Plaza duetta con Guè Pequeno ed è boom di click sul web

Mercoledì 19 Settembre 2018, 15:34

E' online da ieri il video ufficiale di “Trap Phone” di Pequeno, il nuovo singolo prodotto da 2nd Roof (con additional di Charlie Charles) e realizzato in duetto con il salernitano Capo Plaza.Il brano è il primo estratto dal suo ultimo album “Sinatra”, rilasciato lo scorso 14 settembre per Island Records, Def Jam e BHMG.Il nuovo progetto musicale di Cosimo Fini è costituito da 12 tracce e oltre a quella con Capo Plaza, vede le collaborazioni di Sfera Ebbasta, Drefgold, Frah Quintale, Tony Effe, Prynce, Noyz Narcos, Cosculluela, El Micha, Elodie, Luchè e naturalmente Marracash.Il video di “Trap Phone” è stato diretto da The Astronauts e in poche ore dalla sua pubblicazione, ha conquistato la vetta della classifica #Tendenze di YouTube, superando le 500mila visualizzazioni."Non rappo per sentito dire, io c’ho quattro schermi, perché la mia voce frate è come un multisala, cinema di strada, giro con i savage", cantano i rappers e la loro musica sta contagiando migliaia di persone.