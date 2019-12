Bollani cittadino onorario di Napoli: «A undici anni mi sono innamorato di questa città»

Il pianista e compositore Stefano Bollani è da oggi cittadino onorario di Napoli. Il conferimento della cittadinanza è stata decisa dalla Giunta comunale su proposta del sindaco, Luigi de Magistris, che ha accolto le istanze di tanti cittadini napoletani giunte a Palazzo San Giacomo.

Un amore quello tra Bollani e Napoli nato diversi anni fa. «Mi sono innamorato di Napoli presto, a soli 11 anni quando, mentre abitavo in Piemonte, ho incontrato la musica diche è stato il mio primo e unico modello. Imparai tutti i suoi pezzi sebbene in un napoletano molto improvvisato e gli mandai una cassetta. Purtroppo - ha aggiunto - non l'ho mai incontrato ma lui fu molto gentile e mi rispose consigliandomi di studiare il blues perché alla base di qualsiasi cosa io volessi fare nel mondo della musica».

E proprio l'omaggio a Carosone sarà il filo conduttore dell'esibizione di Bollani domani sera inper salutare il 2020, anno in cui si festeggerà il centenario dalla nascita del maestro Carosone. «Per me è un grande onore suonare Carosone al Plebiscito - ha sottolineato il pianista di fama internazionale - e sarà la prima volta che suonerò tutte le sue musiche perché sebbene sia stato il mio modello da bambino poi per timidezza raramente dal vivo mi sono permesso di toccare i suoi gioielli e domani lo farò».

E di quello che sarà lo spettacolo del Plebiscito, Bollani ha dato un piccolo assaggio nella Sala Giunta del Comune esibendosi in brani celebri come Reginella e 'O sole mio. «Oggi è una bella giornata per Napoli, per la musica e per la cultura - ha detto il sindaco de Magistris - una giornata che porta Napoli in una proiezione sempre più senza confini e che rinsalda il legame tra Bollani e la città, un legame che questo artista di fama internazionale ha dimostrato non solo con le parole ma con la musica e l'arte. Da oggi - ha aggiunto - Bollani è ambasciatore di Napoli e della nostra cultura nel mondo e ci aiuterà a raccontare questa città come piace a noi, non in modo patinato ma nella sua complessità». In sala, tra gli altri, l'assessore alla Cultura, Eleonora De Majo, e l'attrice Isa Danieli. A tenere la laudatio sono stati i due artisti napoletani Daniele Sepe e Lorenzo Hengeller.

