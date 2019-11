Arriva per la prima volta in Italia «Red Bull SoundClash», uno dei più divertenti format musicali che vedrà protagonisti Carl Brave e Frah Quintale in una competizione amichevole a colpi di musica sabato 23 novembre al Palapartenope di Napoli, che ha fatto già registrare il sold out.



Un live unico nel suo genere, una collaborazione inedita fra due artisti che provengono da due scene differenti. Una sfida ironica che vedrà Carl Brave e Frah Quintale fronteggiarsi per 4 round da due palchi opposti creando uno show unico, mai sentito né visto prima.



«Il Mattino» regala a dieci lettori del suo sito la possibilità di partecipare gratuitamente all'evento: come? Dicci il nome della presentatrice della serata, mandando la tua risposta all'indirizzo eventi@ilmattino.it



Le prime cinque risposte esatte saranno premiate, ognuna con due inviti per il «soundclash».

Ultimo aggiornamento: 16:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA