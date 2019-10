Carlos Santana arriva in Italia con il Miraculous 2020 World Tour: unica data italiana a Bologna

Ultimo aggiornamento: 17:10

arriva in Italia. Il chitarrista ha infatti annunciato il suo, che lo vedrà protagonista in una serie di concerti in giro per l’Europa la prossima primavera: una tappa anche in sarà in Italia il 14 marzo 2020 all’Unipol Arena di Bologna.La nuova tournée vedrà Santana, vincitore di 10 Grammy Awards e 3 Latin Grammy, chitarrista di fama mondiale inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, girare il mondo con la sua band con concerti in Germania, Gran Bretagna e Scandinavia. Sul palco l’artista porterà tutte le sue più grandi hit per festeggiare cinquant’anni di carriera, inclusi i brani più amati dai fan di Woodstock, passando per l’album Supernatural fino alle hit più recenti. Il tour sarà anche una grande celebrazione di due passaggi fondamentali dell’iconica carriera dell’artista: il 20° anniversario di Supernatural (disco entrato nella Storia della Musica e vincitore di svariati Grammy Awards) e i 50 anni trascorsi dall’album capolavoro Abraxas. A fianco al repertorio “storico”, la band, che include anche la moglie dell’artista Cindy Blackman Santana alla batteria, suonerà anche alcune delle canzoni tratte dall’ultimo disco di Santana, Africa Speaks.