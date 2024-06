Carmen Consoli ha conquistato l'altra sera il pubblico dell'anfiteatro romano di Pompei con un concerto sold out nel quale ha ritratto la sua Sicilia quella cantata nelle sue canzoni e quella amata nei brani di grandi maestri come Rosa Balistreri («Buttana di to ma'» e «Canto e cunto») e Franco Battiato («Stranizza d'amuri». A darle man forte, oltre a una magnifica band, Donatella Finocchiaro e Giovanni Impastato (per un ricordo del fratello Peppino).

Tra i brani più applauditi della serata «Per niente stanca», «Fiori d'arancio», «Geisha», «Venere», «Parole di burro», «Ultimo bacio», «Amore di plastica».

Gran finale con «Terra ca nun senti», ancora della Balistreri, che dava anche il titolo alla serata.