Non di sola piazza del Plebiscito, e non di solo stadio Diego Armando Maradona vive l’estate dei concerti in Campania, che mette in campo una location meno ampia, ma di fascino impareggiabile, come l’antiteatro romano di Pompei. Dove questa sera apre la stagione Carmen Consoli con «Terra ca nun senti», concerto che vede la cantantessa accompagnata da molti dei musicisti da lei coinvolti nell’avventura dell’Orchestra Popolare Siciliana, per portare sul palco suoni e strumenti della tradizione isolana: Gemino Calà ai flauti etnici, Valentina Ferraiuolo al tamburo a cornice e percussioni, Marco Siniscalco al basso e contrabbasso, Puccio Panettieri alla batteria, Adriano Murania al violino e chitarra acustica e l'inseparabile Massimo Roccaforte alle chitarre e mandolino.

Ma in scena, come già al teatro antico di Siracusa, ci sarà, per dare voce al racconto della serata, anche Donatella Finocchiaro, pronta anche lei a dar voce alla sua terra, tra grande bellezza e grandi drammi, come quello di Peppino Impastato.

«Terra ca nun senti» è un progetto con cui Carmencita sente di dover/voler partecipare alla crescita, all’innovazione e alla diffusione della cultura e tradizione siciliane. Un percorso peraltro iniziato il 15 luglio 2001 al teatro greco-romano di Taormina, con l’orchestra sinfonica del teatro Vittorio Emanuele di Messina; una serata testimoniata anche da un album dal vivo, «L’anfiteatro e la bambina impertinente».

Dopo il concerto della Consoli, l’anfiteatro di Pompei ospiterà, per la prima volta, una vera e propria stagione di concerti, riunita sotto il titolo di «Beats of Pompei»: ovvero «Bop». Si inizia martedì 11 giugno con lo show più atteso del cartellone, una notte con John Legend, per sola voce e pianoforte; si continua il 9 luglio con il gladiatore Russell Crowe e la sua band, The Gentlemen Barbers; il 12 con Ludovico Einaudi; il 17 con Il Volo; il 17, 18 e 19 con Biagio Antonacci; il 22 con i Pooh e il 26 con Francesco De Gregori.