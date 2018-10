Casalnuovo, fan da mezza italia per i the Kolors: il sindaco apre le porte del Comune

Sabato 13 Ottobre 2018, 18:15

Lucia Allocca Casalnuovo. Fan in delirio per il concerto dei the Kolors che stasera si esibiranno sul palco della kermesse calici e cotone a Casalnuovo di Napoli. Giovani provenienti da ogni della regione e non solo, in fila già da ieri sera pronti a trascorrere una notte all’addiaccio pur di assicurarsi un posto in prima fila.Per loro il sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia ha deciso di aprire le porte del palazzo di città così che i ragazzi hanno potuto trovare riparo e trascorrere la notte al coperto. Molti, infatti, armati di sacco a pelo e coperte, avevano rimediato giacigli fortuiti nelle aree di parcheggio. Intanto la città si sta affollando con il passare delle ore, soprattutto giovanissimi in attesa di poter assistere , a titolo assolutamente gratuito, all’esibizione dei loro beniamini. “Scelta azzeccata quella di far esibire i The Kolors perché attirano un pubblico giovane ed è questo il nostro obiettivo: mettere in vetrina le nostre eccellenze ed aprirle a un pubblico più giovane” ha dichiarato il primo cittadino.