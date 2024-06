Angelo Santangelo live a Caserta con il nuovo singolo «Un passo dalla luna»

Angelo Santangelo, il nuovo singolo «Un passo dalla luna» in uscita venerdì 7 giugno 2024 sulle piattaforme digitali di streaming.

Presso i Giardini Maria Carolina di Caserta, venerdì 7 giugno, avrà luogo il concerto de La Maschera, ad aprire il live sarà Angelo Santangelo, che canterà per la prima volta il nuovo singolo «Un passo dalla luna», un brano dalle sonorità pop, leggero ma riflessivo, che esprime il giusto compromesso cercando di essere in grado di adattarsi senza perdere se stessi.

L'artista, parlando a proposito del brano: «viviamo in una società in cui il giudizio verso gli altri è all’ordine del giorno.

Ci dicono continuamente cosa fare facendoci oscillare tra la gioia di un estate e la pesantezza del lunedì. Questo brano è una provocazione per tutte quelle persone che credono di sapere sempre qualcosa in più, che ci portano a vivere una vita frenetica e a stampo. Il messaggio che lascio è di non perdere noi stessi e quello che siamo. Ricordiamoci di inseguire noi stessi e i nostri sogni».

Angelo Santangelo nasce a Caserta nel 1993. Cantautore e polistrumentista italiano che mescola il cantautorato italiano al sound pop british, con influenze che vanno dal rock, blues, funk, indie. I suoi testi sono introspettivi, spesso racconta dei propri vissuti, ma con una visione aperta a ciò che lo circonda. È un sognatore e ama raccontare dell’amore.

A marzo 2024 pubblica il suo primo singolo «È così giusto». Attualmente è impegnato nella produzione di altri singoli nell'ottica di pubblicare un disco che racchiuda il senso del suo viaggio artistico e non, fino ad oggi. Non si definisce un cantante ma un comunicatore, in continua evoluzione umana e artistica.