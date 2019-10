Franco dei Ricchi e Poveri parla della morte del figlio: «Beveva troppo, è stata la sua disgrazia»

Caterina Balivo

si commuove

Martedì 8 Ottobre 2019, 21:11 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2019 21:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, Franco Gatti parla della morte del figlio: «Beveva troppo, è stata la sua disgrazia».. Oggi pomeriggio, l'ex cantante dei Ricchi e Poveri è stato ospite nel salotto di Rai1. Dopo aver parlato degli esordi della sua carriera e dei tanti successi, Gatti ha raccontato, a cuore aperto, una pagina dolorosa della sua vita. La morte di Alessio, il figlio 23enne, avvenuta nel febbraio 2013. Ecco la testimonianza di Franco Gatti: «Alessio era incredibile. Si metteva a trafficare in Borsa e dopo sei mesi guadagnava. Gli insegnavo qualche accordo al piano e imparava a suonare. Di studiare non se ne parlava, però era così... Beveva troppo e questa è stata la sua disgrazia».: «A casa veniva sempre un gabbiano la mattina sul mio terrazzino. Lo guardavo e poi se ne andava. Ero a Mosca in albergo dietro ai vetri di una finestra. Pensai a mio figlio e vidi un gabbiano . Se non era un messaggio questo? Credo che ci rincontreremo, lo spero». Le toccanti parole di Franco Gatti commuovono