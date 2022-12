Celine Dion, come sta? Marito e fratello morti di tumore a pochi mesi di distanza. «È l'immagine della resilienza»

Sono giorni di grande apprensione per i fan di Celine Dion. La cantante di "My heart will go on" ha rivelato di soffrire di un raro disturbo neurologico, la sindrome della persona rigida, che l'ha costretta ad annullare il tour previsto per il 2023. Il suo annuncio ha commosso il mondo e sono in molti a chiedersi come sta adesso la 54enne canadese. A svelare qualche dettaglio è la rivista statunitense "People", che ha avuto modo di parlare con una persona a lei vicina.

Celine Dion come sta? Diagnosticata malattia neurologica incurabile. «È la sindrome della persona rigida»

Come sta Celine Dion?

La fonte ha raccontato: «Celine è commossa dalla valanga di affetto e vicinanza dei suoi fan. È un momento molto difficile ed ha un percorso molto complicato davanti, ma sta facendo tutto il possibile per tornare sul palco e riabbracciare il suo pubblico». Nel post in cui annunciava l'annullamento del tour, la cantante ha spiegato di essere in cura con un terapista che la sta aiutando a recuperare la sua mobilità, fortemente compromessa dagli spasmi muscolarsi causati dalla sindrome della persona rigida.

Céline Dion Is a 'Picture of Resilience' amid Stiff-Person Syndrome Diagnosis: Source https://t.co/Udm1gI9if3 — People (@people) December 9, 2022

Il marito e il fratello morti di tumore a pochi mesi di distanza

«Al momento si sta concentrando sulla salute e sui suoi figli - ha spiegato la fonte -, è l'immagine della resilienza!». Celine Dion è madre di tre ragazzi: il 21enne René-Charles e i gemelli Eddy e Nelson, 11 anni, nati dall'unione con il defunto marito René Angélil. Quest'ultimo è morto nel 2016 a causa di un tumore alla gola. I due si conobbero nel 1980, quando lei aveva 12 anni e lui 38. René è stato il primo manager di Celine. Il fidanzamento è arrivato però solo nel 1987, mentre il matrimonio nel 1991. L'uomo ha a lungo combattuto con il cancro: è morto all'età di 74 anni. Per un assurdo scherzo del destino, il fratello di Celine, Daniel Dion, è deceduto pochi mesi dopo René, anche lui per un tumore alla gola.

Cos'è la sindrome della persona rigida

La straordinaria voce canadese ora affronta un altro grande ostacolo nella sua non semplice vita, la sindrome della persona rigida. Si tratta di un disturbo del sistema nervoso centrale che si manifesta con sintomi specifici a livello neuromuscolare, come rigidità muscolare, spasmi e dolori. Celine Dion ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di arrendersi e di essere pronta a tutto per tornare sul palco per abbracciare i suoi milioni fan sparsi in giro per il mondo.