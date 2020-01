Cesare Cremonini, fuga sulle nevi con la nuova baby fidanzata Martina Margaret Maggiore

Ultimo aggiornamento: 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una fuga sulle nevi pere la. Il cantautore bolognese, diventato celebre come front man dei Lunapop, ha lasciato la sua amata città per approdare a Cortina, sulle Dolomiti, accompagnato dalla sua dolce metà.Cesare è stato sorpreso durante le festività da “Nuovo” mentre passeggia in alta quota assieme alla compagna Martina Margaret Maggiore, 21 anni, studentessa nata Rimini. I due camminano per le strade di Cortina visibilmente infreddoliti, con lei che si rende conto della presenza del paparazzo e tira dritto facendo finta di niente.Per Cesare è in arrivo un periodo pieno di soddisfazioni, dopo grande tristezza per la scomparsa del padre, con la festa per il suo quarantesimo compleanno e il ventennale della sua carriera. Per l’occasione verrà pubblicato una raccolta dei suoi successi dal titolo “2C2C”.