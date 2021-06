Cesare Cremonini debutta al Cinema: sarà il regista e autore del film su Lucio Dalla

Cesare Cremonini torna in scena ma al Cinema: per il cantautore bolognese è il momento di debuttare dietro la macchina da presa. Ma uno showman come lui non potrebbe mai farlo in sordina. Ecco allora che diventa il regista e autore del film prodotto da Tenderstories e Papaya Records e dedicato alla vita di Lucio Dalla.

APPROFONDIMENTI LIBRI D'AUTORE Cesare Cremonini, “Let them talk”: ogni canzone è... LIBRI D'AUTORE Cesare Cremonini si mette a nudo: «Canzoni e mostri parlano... CONFESSIONI Cesare Cremonini racconta: «Avevo la schizofrenia, superai i...

«È un progetto in cui abbiamo creduto molto fin da subito - dichiarano Moreno Zani e Malcom Pagani di Tenderstories e Filippo Valsecchi di Papaya - Ringraziamo Cesare da cui è nata l'idea e siamo certi che da questa collaborazione sarà possibile far rivivere, attraverso un film, una figura fondamentale come Lucio Dalla: un'icona della musica italiana e, al tempo stesso, uno dei cantautori più celebri del nostro Paese».«Sono felice e onorato per questa fiducia - risponde Cremonini su Twitter - e per la possibilità di omaggiare una tra le figure più importanti della storia della musica italiana». Oltre a ciò nell'agenda del cantante ci sono anche il nuovo album che sta scrivendo e il tour 2022 dal vivo negli stadi.

Tenderstories e Papaya Records saranno i produttori di un film dedicato a #LucioDalla, di cui sarò autore del soggetto e regista. Sono felice e onorato per questa fiducia e per la possibilità di omaggiare una tra le figure più importanti della musica italiana. Grazie a tutti. pic.twitter.com/ycqIvDdisz — Cesare Cremonini (@CremoniniCesare) June 16, 2021

Il film sarà ambientato principalmente a Bologna e sarà supportato dalla Emilia Romagna Film Commission.