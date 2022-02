Cesare Cremonini a Sanremo 2022, chi è il super ospite della terza serata: sul palco festeggia i suoi 20 anni di carriera

Cesare Cremonini super ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2022. Il popolare cantautore sarà sul palco con una performance per festeggiare i suoi venti anni di carriera. Per l'ex frontman dei Lunapop sarà la prima volta a Sanremo. L'annuncio è stato dato prima da Amadeus e poi da Cremonini sui suoi social. «Sono felice di annunciarvi che sarò ospite del 72º Festival di Sanremo - aveva scritto - Sono onorato di portare la mia musica per la prima volta al Festival e condividere l’emozione con voi e con tutti i grandi artisti e cantanti che si esibiranno. Grazie Ama per l’invito che mi onora! (Va benissimo anche la marmellata a colazione!!). Un abbraccio a tutti! ».

Chi è Cesare Cremonini

Cesare Cremonini, classe 1980, è stato un cantautore, attore e scrittore italiano. Esordisce come frontman del gruppo Lunapop, che sfonda con l'album ...Squérez? vendendo oltre un milione e mezzo di copie. Dal 2002 Cremonini invece è solista. E tra lo scioglimento dei Lunapop (per una "spaccatura" nel gruppo, pare) all'esordio da solo si cimenta come attore con "Un amore perfetto" insieme a Martina Stella. Il 15 novembre 2002 pubblica il suo primo album da solista, Bagùs. Il suo ultimo singolo, Colibrì, è uscito il 1 dicembre 2021 e anticipa l'album "La ragazza del futuro".

Curiosità

La canzone dei Lunapop "Qualcosa di grande", vincitrice del Festivalbar del 2000 del Festivalbar, è stata scritta da Cesare quando era ancora al liceo, precisamente sul quaderno di latino? Cremonini stava origliando una discussione tra due compagni di classe, e così ha carpito la frase che ha dato poi il titolo alla canzone.