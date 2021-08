Il giorno dopo il popolo del rock, perplesso e attonito, al nunzio sta. Charlie Watts non c'è più. E con lui, l'unico «bravo ragazzo» degli ex ragazzacci Rolling Stones, forse si è fermato il tempo del rock. Davvero Mick Jagger e Keith Richards se ne andranno in concerto dal 22 settembre, con un tour al via da St. Louis, sostituendolo con Steve Jordan, un giovanotto di 64 primavere?

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati