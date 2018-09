Cher, omaggio agli Abba: arriva "Dancing Queen"

Arriva il 28 settembre l'album "Dancing Queen", una raccolta dei più grandi successi degli Abba, reinterpretati da Cher. «Come non ricordare "Waterloo", "Mamma Mia" o "Dancing Queen". Ma la svolta è stata quando ho visto il film australiano Le nozze di Muriel (con gli Abba a far da colonna sonora, ndr). Dopo ho visto il musical "Mamma Mia" a Broadway tre volte e ho amato tutto».



Da lì, e dalla sua recente partecipazione al film campione di incassi "Mamma Mia! Here We Go Again", l'idea di realizzare un album completamente dedicato alle hit degli Abba, alle quali ha aggiunto il suo tocco inimitabile. L'album è stato anticipato dal singolo «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)». Dancing Queen è stato registrato e prodotto tra Londra e Los Angeles con il collaboratore di sempre Mark Taylor, che aveva già lavorato sulla mega hit mondiale «Believe», numero 1 in oltre 50 paesi.

Martedì 25 Settembre 2018, 16:01 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2018 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA