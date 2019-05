«Chi Vuole Essere Milionario?», Clementino e Fabri Fibra insieme con Crlo Buccirosso

Mercoledì 8 Maggio 2019, 18:57

È in tutte le radio dal 19 aprile, «Chi Vuol Essere Milionario?», il nuovo singolo di Clementino, scritto e interpretato con la collaborazione di Fabri Fibra e la produzione di Big Fish.Oggi sembra che la cosa che interessa di più al mondo intero sia diventare tutti milionari vip... Ed ecco che su «Chi Vuole Essere Milionario?», Clementino e Fabri Fibra descrivono al meglio del meglio quella sensazione di “vipperìa” che tanto piace ai milioni di abitanti del pianeta Instagram. Nel 2019, chi di noi non vorrebbe essere milionario per poter stare meglio (o forse peggio)?Il singolo è contenuto in “Tarantelle”, il nuovo album uscito il 3 maggio.