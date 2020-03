Childish Gambino sfida Danny Glover tra creatività e marketing: o è il contrario?

Difficile dire se sia il nuovo (e ultimo?) album di Childish Gambino o se sia il primo (?) album di Donald Glover, come il rapper, cantante, attore, comico, regista... di «This America» si chiama all’anagrafe. Difficile anche dire se le storie del pop segneranno come data di uscita il 22 marzo, quando «3.15.20» è apparso in preascolto sul sito di Glover, o il 15 marzo 2020, come da titolo, e da data di una prima, fugace ma non casuale, apparizione. Difficile persino riconoscere i titoli dei singoli pezzi, sia perché in una delle due versioni a disposizione degli internauti non c’è pausa tra un pezzo e l’altro, ma un unico flusso sonico, sia perché 10 brani su 12 portano per titolo il loro minutaggio.



Tra creatività e marketing, «3.15.20» esce in un momento in cui gli altri big della musica hanno paura di pubblicare i loro dischi e non è difficile dire che farà parlare di sè a lungo. Copertina bianca, una voce da giovane dio dal falsetto soul spesso sacrificata alle esigenze trap dell’autotune, suoni da party post-apocalittico (o dovremmo dire post-Covid19?), ritmi da «Algorhythm», suggerisce uno dei pochi titoli accertati. Il miele del post-soul, il groove del post-funky, le filastrocche da cortile e il boogie si ritrovano spiazzati dalla coabitazione con effetti industrial, dialoghi stranianti, rumori, distorsioni, ansimamenti da orgasmo record, disorientanti storie di sesso e violenza, party e matematica, sentimenti e disperazione. Ariana Grande («Time»), 21 Savage e Khadja Bonet dicono la loro, ma Childish Gambino (o Donald Glover) sono protagonisti assoluti, ed ancora da decifrare. O da riunire in una sola persona.

