Circle Of Witches in tour tra Germania, Austria, Malta e Ungheria

Sabato 29 Settembre 2018, 16:25

La band heavy metal doom salernitana, entra nel vivo del loro tour europeo per promuovere la prossima uscita di Natural Born Sinners. La nuova serie di concerti li porterà per la sesta volta all’estero nella loro carriera toccando Ungheria, Austria, Malta, Germania e Italia.Iniziato con l’esplosiva data all’Agglutination Metal Festival lo scorso agosto, il “Natural Born Sinners European Tour 2018” vedrà il quartetto esibirsi nel mese di ottobre a Budapest il 4, Vienna il 5, Busto Arsizio il 6, il 7 a Latina, il 19 al Malta Doom Festival e il 31 ad Avellino con una speciale notte di Helloween. Si prosegue poi a novembre con cinque show in Germania dal 7 all’11 rispettivamente a Minden, Berlino, Potsdam, Dresda e Amburgo, fino all’ultima data attualmente confermata il 30 novembre a Matera, città lucana capitale europea della cultura 2019.«Questo tour è frutto di tanta determinazione e voglia di stare su un palco - ha dichiarato Mario Bove, fondatore dei Circle of Witches - Abbiamo di recente inaugurato la nuova formazione e non volevamo attendere l’uscita del disco. Questo è una sorta di pre-release tour, ma soprattutto un’occasione per viaggiare. Il massimo per un musicista è girare il mondo per far ascoltare la propria musica, entrare in contatto con tante persone e farsi apprezzare».Il Natural Born Sinners European Tour 2018 è organizzato in collaborazione con Cult of Partenope Promotion, Young Blood Music, Morrigan Promotion e HBKom Press Office. La data di uscita dell’album attende invece l’ufficializzazione da parte dell’etichetta scelta dai Circle of Witches per la produzione, anche sarà rivelata a breve dalla band.