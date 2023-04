Ciro Renna, nuovo album con i pezzi di Fiorellino e D'Agostino

”E strade e Napule chest so” è il titolo del nuovo album del cantautore Ciro Renna. Si tratta del secondo lavoro discografico del cantautore partenopeo disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 7 aprile.

Dieci pezzi dalle sonorità melodiche e al tempo stesso ritmate che parlano dell' amata Napoli, storie di vicoli e di amori passionali. Ciro Renna per questo album si è affidato all'esperienza e alla professionalità di due nomi della musica come Gianni Fiorellino e Vincenzo D’Agostino che, oltre a scrivere la maggior parte dei testi, hanno anche curato gli arrangiamenti. «Sono davvero soddisfatto di questo mio lavoro discografico e spero piaccia soprattutto al mio pubblico e non solo - ha commentato il cantautore - Questo album è dedicato al mio papà Modesto. Ringrazio la MG Production di Giorgio Mascitelli, caro amico fraterno che cura il mio managemant e che ha creduto ancora una volta in me».