«Civico 3»: il nuvo singolo di Luca Notaro e Paolo Maccaro

A tre mesi dalla pubblicazione del singolo «Prova a restare», Luca Notaro annuncia il singolo «Civico3», un vero e proprio inno al neo soul napoletano, interpretato in collaborazione con il gruppo folk blues TheRivati con la voce Paolo Maccaro.

Questo brano, arricchito dalla fusione di due stili musicali unici, si candida ad entrare tra i classici del vasto panorama musicale partenopeo, una città che continua a sorprenderci con la sua vulcanica creatività.



Dall'amore condiviso verso il blues e il soul americano nasce la collaborazione tra Luca e Paolo, entrambi artisti campani dal talento straordinario.

«Attraverso la canzone 'Civico3' - dichiarano i due cantanti - facciamo un viaggio emozionale nel cuore della provincia, luogo di formazione per entrambi».

Ed In effetti, riescono davvero ad esprimere la provincia, descrivendola perfettamente, raccontandoci di serate trascorse fuori casa e di amori complicati, tra cantieri ed edifici in costruzione.



Il sound intimo e ritmato di «Civico3» cattura l'attenzione fin dalle prime note, mentre l'utilizzo della lingua napoletana conferisce al brano un'identità unica e coinvolgente.

La voce soulful di Luca Notaro e quella blues di Paolo Maccaro si fondono perfettamente, regalando un'esperienza musicale straordinaria. La loro collaborazione è un mix perfetto tra passione, talento e creatività, per un brano che si distingue per la sua autenticità e capacità di toccare le corde dell'anima.