Martedì 22 Ottobre 2019, 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Classico E...” due voci, un uomo ed una donna che si rincorrono in un dialogo canoro, si rimbeccano usando come frecce le più belle canzoni della musica leggera dagli anni’60 ad oggi e del repertorio classico napoletano. “Classico E…” è lo spettacolo musicale promosso dall'associazione culturale Club 55, che nasce da un'idea di Riccardo Canessa, affiancato dalla cantante Francesca Curti Giardina, venerdì 25 ottobre ore 21.30 Associazione Culturale Club 55, via Toledo 55, Napoli.Un omaggio alla bellezza e al fascino della canzone napoletana, arricchita da brani appartenenti a un repertorio diverso, d'effetto, dalle sfumature e colori intensi, due ruoli insolitamente capovolti, la modernità e la tradizione, miscelata da esperienza di palcoscenico in un’atmosfera di pieno coinvolgimento del pubblico. Un tour di suoni ed emozioni che racconta le strade, le voci, gli incontri, gli amori che echeggiano nella città di Partenope, intrecciati alle passioni, i sentimenti, i colori di un altro mondo musicale, interpretato in maniera originale, svelato in corso d'opera. Riccardo Canessa, regista e musicista di fama internazionale, autore di grandi rappresentazioni nei massimi italiani ed europei, e Francesca Curti Giardina, voce emergente del panorama canoro partenopeo, saranno accompagnati da giovani musicisti di talento: Carlo Contocalakis al flauto e pianoforte, Dario Di Pietro alla chitarra, Andrea Bonetti alla fisarmonica. Per info club55napoli@gmail.com - 0815523977