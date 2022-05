Claudio Baglioni a Napoli: il concerto al teatro San Carlo diretta su Radio Italia

Questa sera, lunedì 16 maggio, nel «teatro più bello del mondo», il San Carlo di Napoli, va in scena “Dodici note solo", il concerto di Claudio Baglioni che ha registrato il sold out in soli 6 minuti dalla messa in vendita dei biglietti. Una vera e propria celebrazione per le canzoni e per l’artista, che proprio oggi festeggia il compleanno, e torna al Massimo napoletano a distanza di 21 anni dall’ultima volta, avvenuta nel 2001 per il tour “InCanto tra pianoforte e voce”.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Claudio Baglioni al teatro San Carlo di Napoli: «Papà mi... CANNES 2022 Cannes 2022, da Pierfrancesco Favino a Tom Cruise: tutte le star in... PROTAGONISTI Ron 50, arriva l'antologia per celebrare cinquant'anni di...

Il concerto di questa sera, inoltre, viene trasmesso in diretta su Radio Italia.