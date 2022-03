Claudio Baglioni, sold out al Teatro San Carlo in 5 minuti

Chi sperava di riuscire ad ottenere un biglietto per il concerto di Claudio Baglioni al Teatro San Carlo il 16 Maggio, rimarrà inevitabilmente deluso. Sono bastati 5 minuti dall'apertura delle prevendite per segnare il definitivo sold out. Sia Ticketone che VivaTicket.com hanno segnalato l'esaurimento dei biglietti disponibili in pochi minuti.

Si concluderà il 16 Maggio al Teatro San Carlo di Napoli l'esclusivo tour «Dodici note solo» che vedrà il cantautore solcare i più importanti palcoscenici d'italia. La data napoletana segnerà la chiusura della turneè e sarà un modo per festeggiare il 71esimo compleanno di Claudio Baglioni nella cornice del teatro più antico d'Europa. Baglioni tornerà sullo storico palco dopo 21 anni dall'ultima volta che lo ha calcato durante il tour «InCanto tra pianoforte e voce».

Le date

Le date rimanenti di «Dodici note solo»:

9 marzo 2022: Cosenza – Teatro Rendano

11 marzo 2022: Avellino – Teatro Carlo Gesualdo

12 marzo 2022: Sulmona (AQ) – Teatro Maria Caniglia

13 marzo 2022: Isernia – Auditorium Unità D’Italia

15 marzo 2022: Perugia – Teatro Morlacchi

16 marzo 2022: Spoleto (PG) – Teatro Nuovo G. Menotti

17 marzo 2022: Avezzano (AQ) – Teatro Dei Marsi

19 marzo 2022: Sassari – Teatro Comunale

20 marzo 2022: Nuoro – Teatro Eliseo

21 marzo 2022: Cagliari – Teatro Lirico

23 marzo 2022: Civitavecchia (RM) – Teatro Traiano

24 marzo 2022: Grosseto – Teatro Moderno

25 marzo 2022: Montecatini – Teatro Verdi

26 marzo 2022: Pistoia – Teatro Manzoni

28 marzo 2022: Genova – Teatro Carlo Felice

29 marzo 2022: Livorno – Teatro Goldoni

30 marzo 2022: Lucca – Teatro Del Giglio

2 aprile 2022: Vercelli – Teatro Civico

4 aprile 2022: Verona – Teatro Filarmonico

5 aprile 2022: Udine – Teatro Nuovo G. Da Udine

6 aprile 2022: Trieste – Teatro Rossetti

9 aprile 2022: Trento – Teatro Sociale

10 aprile 2022: Bergamo – Teatro Donizetti

11 aprile 2022: Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia

13 aprile 2022: Bologna – Teatro Comunale

14 aprile 2022: Modena – Teatro Comunale Luciano Pavarotti

15 aprile 2022: Pisa – Teatro Verdi

16 aprile 2022: Piombino (LI) – Teatro Metropolitan

19 aprile 2022: Cesena – Teatro Alessandro Bonci

20 aprile 2022: Piacenza – Teatro Municipale

21 aprile 2022: Treviso – Teatro Comunale Del Monaco

23 aprile 2022: Pordenone – Teatro Verdi

25 aprile 2022: Milano – Teatro Lirico

26 aprile 2022: Cremona – Teatro Ponchielli

27 aprile 2022: Padova – Teatro Verdi

29 aprile 2022: Novara – Teatro Coccia

1 maggio 2022: Saint Vincent (AO) – Palais

2 maggio 2022: Torino – Teatro Regio

3 maggio 2022: Asti – Teatro Alfieri

5 maggio 2022: Brescia – Teatro Grande

6 maggio 2022: Como – Teatro Sociale

7 maggio 2022: Monza – Teatro Manzoni

9 maggio 2022: Varese – Teatro di Varese

10 maggio 2022: Mestre (VE) – Teatro Toniolo

12 maggio 2022: Venezia – Teatro Malibran

14 maggio 2022: Assisi – Teatro Lyrick