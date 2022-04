Claudio Baglioni torna in concerto con 110 musicisti e coristi: ecco le date del tour

Si scaldano i motori per il tour di Claudio Baglioni "Dodici Note - Tutti su". Ci saranno 110 artisti tra musicisti e coristi che accompagneranno il cantante in questa proposta musicale inedita e innovativa. Il tour comincia a Roma, alle Terme di Caracalla, dal 3 al 19 giugno, e poi si sposterà a Siracusa (15 e 16 luglio) e all'Arena di Verona (26 e 27 luglio).



«Quando la notte è così lunga e buia da farci persino dubitare dell’alba, la musica riesce a farci ritrovare la speranza e il sorriso e a darci la carica d’energia per ripartire. Solo lei sa prendere per mano il nostro cuore e riportarci “Tutti su!”», scrive Claudio Baglioni. Ed è in questa grande iniezione di vitalità il senso di “Dodici Note - TUTTI SU!”. I concerti alle Terme di Caracalla di Roma, al Teatro Greco di Siracusa e all’Arena di Verona segnano il ritorno sulla grande scena di Claudio Baglioni, che dividerà il palco con musicisti e coristi.

Queste le date di “Dodici Note - TUTTI SU!” alle Terme di Caracalla di Roma, prodotte e organizzate da Friends & Partners, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma:



3 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

4 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

5 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

7 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

8 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

9 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

13 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

14 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

16 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

17 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

18 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

19 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

Queste le date al Teatro Greco di SIRACUSA, prodotte e organizzate da Friends & Partners:



15 luglio 2022 – Teatro Greco – SIRACUSA

16 luglio 2022 – Teatro Greco – SIRACUSA

Queste le date all’ARENA DI VERONA, prodotte e organizzate da Friends & Partners, in accordo con Arena di Verona Srl:



26 luglio 2022 – ARENA DI VERONA

27 luglio 2022 – ARENA DI VERONA

Per tutti gli iscritti a Clab (fan club ufficiale dell’Artista) e per tutti coloro che hanno acquistato un biglietto del tour teatrale “DODICI NOTE SOLO 2022” è stata riservata una speciale promozione.



A partire dal 27 aprile 2022 alle ore 11:00 e fino al 5 maggio 2022, o fino ad esaurimento disponibilità, potranno essere acquistati su www.ticketone.it o www.vivaticket.it i biglietti ad un prezzo speciale e dedicato per assistere agli spettacoli del tour. Domenica 24 aprile, inoltre, Claudio Baglioni sarà ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, in onda in prima serata su Rai3.