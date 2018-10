Clementino: l’America, la rinascita, il nuovo album

Domenica 14 Ottobre 2018, 13:01 - Ultimo aggiornamento: 14-10-2018 14:12

NEW YORK - Sereno, rinato, in compagnia dei suoi genitori.Clementino sorride, si concede tra foto e risate, chiacchiera come fosse a casa. E in fondo un po’ lo è, tra le mura amiche della pizzeria di Gino Sorbillo.Racconta la sua musica, i suoi ricordi americani, ma soprattutto il suo futuro.Ha una gran voglia di tornare, un’energia che contagia e tante tracce già pronte per quello che sarà il suo nuovo album.«Fiero e orgoglioso di essere un rapper napoletano che “rappa” in dialetto napoletano!»