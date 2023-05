Clementino e Speaker Cenzou, nuovo singolo «House boat» per celebrare i 50 anni dalla nascita dell’Hip Hop

Speaker Cenzou e Clementino sono pionieri del rap made in Napoli. La loro storia e street credibility ha pochi eguali nel panorama hip hop, così per celebrare questa cultura, nata nel 1973, hanno unito le forze e hanno scritto e registrato «House Boat». Il brano è pubblicato dalla label Magma music ed edito dalla Fumo.

House Boat è un inno alla cultura Hip Hop che i due Mc’s, della scuola napoletana, pubblicano in occasione dei festeggiamenti per il cinquantennale della musica rap e cultura hip hop.

L’intento è rappresentare l’unione e la continuità fra le generazioni del genere che in Italia è tra i più seguiti e ha sicuramente in Napoli e nella Campania una delle sue capitali.

L’hip hop, da movimento di persone ignorate e snobbate dal punto di vista creativo, è diventato un fenomeno commerciale e sociale che ha rivoluzionato il mondo della musica, della danza, dell'abbigliamento e del design.

«House Boat» è brano banger rap senza nessun compromesso, gira su una grassissima produzione del beatmaker Fano, dal beat corposo e ipnotico, e ci riporta immediatamente alle influenze del sound di J Dilla; il compianto producer di Detroit che ha cambiato il suono dell’ hip hop moderno.



Le rime di Cenzou e Clemente sono una garanzia, insieme coprono 3 decadi di flow ad altissimi livelli.

Il testo è un viaggio tra citazioni cinematografiche ed allegorie liriche e il ritornello è una sorta di chiamata alle armi per tutte le teste hip hop. Il brano è un anthem da suonare ai party o da cantare dal vivo e viene pubblicato in occasione delle celebrazioni per il primo mezzo secolo della cultura Hip Hop che dal Bronx stanno invadendo tutto il pianeta.

Cenzou e Clementino in pieno stile da Mattacchioni porgono a modo loro un omaggio e un tributo a questa cultura che ha contributo alla nascita e alla crescita di entrambi.

Il videoclip, realizzato da FilmedbyIRed, accompagna perfettamente il pezzo, mostrandoci il dinamico duo in vari scenari dei film citati nel pezzo in un viaggio tra il suono e le immagini che rompe la quarta parete e ci catapulta in un mondo surreale.