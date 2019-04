Cocciante rilancia il suo Notre Dame de Paris: «Valore inestimabile», e fa tappa anche a Napoli

«La cattedrale Notre-Dame de Paris ha un valore storico inestimabile, un patrimonio universale da oltre 800 anni, sopravvissuto a rivoluzioni e guerre. Ieri sera è stato difficile credere a quello che stavo vedendo... immagini completamente surreali! Oggi in un mondo più che diviso, intorno a questa tragedia si è visto il miracolo dell'unificazione del mondo intero, al di là dei non credenti, delle religioni, delle opinioni. Impariamo da Notre-Dame de Paris che è rimasto in piedi. Notre-Dame de Paris vuole e continuerà a incantare».



Così Riccardo Cocciante parla dell'incendio che ha devastato la cattedrale di Notre Dame, a cui il cantante è particolarmente legato per aver scritto con Luc Plamondon il musical 'Notre Dame de Paris', tratto dall'omonimo romanzo di Victor Hugo. Opera musicale che dal 2002 ottiene successi in tutto il mondo. «Per me Notre-Dame de Paris ha un valore doppiamente inestimabile. Grazie a Victor Hugo, a questa storia che vive nelle sue pietre, ho avuto il privilegio di darle una voce, iniziando una seconda carriera come compositore di 'Opere Popolari'», sottolinea Cocciante.



«Per i 20 anni della sua creazione 'Notre Dame de Paris' gira il mondo. Con 5000 rappresentazioni festeggiate a Londra in fine gennaio, il tour continuerà a Taiwan, Cina, Russia e da ottobre sarà anche in Italia. Con la produzione stiamo decidendo come dare il nostro dovuto contributo alla Fondazione della Cattedrale», aggiunge Cocciante.



Le date italiane partiranno il 17 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano (dove lo spettacolo è in programma anche il 19, 20, 22, 23, 24 , 25, 26 e 27 ottobre) e proseguiranno il 22, 23 e 24 novembre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), il 28, 29 e 30 novembre e 1 dicembre al Mandela Forum di Firenze, dal 4 all'8 dicembre al PalaPartenope di Napoli, dall'11 al 15 dicembre al PalaFlorio di Bari, dal 20 al 22 dicembre al PalaAlpitour di Torino e dal 27 al 29 dicembre al PalaLottomatica di Roma.

Martedì 16 Aprile 2019, 17:32 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2019 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA